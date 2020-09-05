مقتل “شرطي منشق” بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة البصيرة شرقي دير الزور

مقتل “شرطي منشق” بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة البصيرة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحان مجهولون إلى قتل “شرطي منشق” في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، حيث قاما بإطلاق الرصاص عليه من سلاح رشاش أثناء تواجده في مكتب لبيع السيارات بالمدينة.

على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى منهم.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 575 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 200 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 371 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.