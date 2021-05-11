مقتل شقيقين على يد عناصر من “الحرس الجمهوري” في القلمون الغربي بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شقيقين من أبناء بلدة تلفيتا في القلمون الغربي من ريف العاصمة دمشق، قُتلا على يد مجموعة أمنية تابعة للحرس الجمهوري، ووفقًا للمصادر، فإن خلاف نشب بين الشابين الضحايا، وعناصر الحرس الجمهوري، لأسباب غير معروفة، حيث أقدم العناصر على قتل الشقيقان أمام مرأى وأعين الأهالي، دون أن يحركوا ساكنًا، وذلك في قبل عدة أيام.

وفي 8 أيار/مايو، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن التوتر يسود بلدة كناكر بريف دمشق مرة أخرى، وذلك بين أجهزة النظام الأمنية وأهالي من البلدة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، قام عناصر من أجهزة النظام الأمنية بالتعرض لأشخاص من أهالي كناكر، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، خلف جرحى.