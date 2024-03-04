مقتل ضابط ثان بقوات النظام بتفجير عبوة ناسفة في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: فارق ضابط برتبة “ملازم أول” حياته، اليوم، متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس نتيجة استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 15، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة الفقيع بريف درعا الشمالي.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس مقتل ضابط برتبة نقيب بقوات النظام ينحدر من محافظة حمص في ذات العملية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 54 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 67 شخصا، هم:

– 10 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 27 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية