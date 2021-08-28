مقتل ضابط في قوات النظام برصاص قيادي في قوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن خلاف لأسباب مجهولة نشب بين قيادي في قوات سوريا الديمقراطية من طرف، وضابط برتبة ملازم في قوات النظام من طرف آخر، قبل يومين، ضمن إحدى نقاط النظام في ريف منطقة أبو رأسين بريف الحسكة الشمالي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الخلاف تطور بينهما ليقدم قيادي قسد على إطلاق النار من مسدسه الشخصي على الضابط ، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مشفى القامشلي قبل أن يفارق الحياة اليوم متأثرًا بجراحه.