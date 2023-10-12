مقتل ضابط في قوات النظام بقصف صاروخي على كسب بريف اللاذقية

مقتل ضابط في قوات النظام بقصف صاروخي على كسب بريف اللاذقية

قتل ضابط صف لدى قوات النظام، في قصف صاروخي نفذته الفرقة الساحلية التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، على مواقع النظام في مدينة كسب بريف اللاذقية، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، قرب منطقة “بوتين- أردوغان”.

وجاء ذلك ردا على قصف قوات النظام أحياء سكنية ضمن منطقة نفوذ هيئة تحرير الشام، راح ضحية ذلك شهداء مدنيين.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، بأن هيئة تحرير الشام صعدت من هجماتها بالطائرات المسيرة على مواقع قوات النظام المحيطة بمنطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي سياق ذلك، تصدت المضادات الأرضية التابعة للنظام في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام، مما أدى إلى إسقاطها.

كما أسقطت قوات النظام طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء السقيلبية بريف حماة.