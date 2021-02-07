مقتل ضابط في قوات النظام على محاور ريف اللاذقية.. وتبادل القصف البري مع الفصائل على محاور إدلب وحماة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام، جراء الاستهدافات والقنص على محاور ريف اللاذقية.

كما قتل عنصر من قوات النظام، اليوم، قنصًا على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الزيارة و قرية زيزون بمنطقة سهل الغاب غربي حماة، بينما استهدفت الفصائل الجهادية بسلاح B10 تجمعات ونقاط قوات النظام على محور قرية البحصة بسهل الغاب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، هجوماً نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على مواقع للتركستان في محوري الحلوبي والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتمكن التركستان من صد الهجوم، وخلفت الاشتباكات خسائر بشرية في صفوف الطرفين، حيث قتل 5 عناصر في قوات النظام وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بجراح، بينما قتل 3 من التركستان وأصيب آخرين منهم بجراح، وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 4 بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 8 من قوات النظام جراء الهجوم الخاطف الذي نفذه فصيل “جيش النصر” على مواقع قوات النظام في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربي.