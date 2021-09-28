مقتل ضابط في قوات النظام على يد الفصائل.. والأخيرة تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب

مقتل ضابط في قوات النظام على يد الفصائل.. والأخيرة تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب

قُتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام باستهداف للفصائل تجمعات قوات النظام، على محاور ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة مواقع في قرية بالا غرب حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، كما شهدت محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بعد منتصف الليل، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام والفصائل العاملة في المنطقة.