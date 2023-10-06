مقتل ضابط من قوات النظام بقصف لهيئة تحرير الشام على نبل والزهراء.. وإصابة عنصر بقصف تركي استهدف نقطة عسكرية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتل ضابط متقاعد برتبة مقدم يعمل ضمن ميليشيا لواء باقر الحكيم، جراء قصف مدفعي لهيئة تحرير الشام على نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.

كما أصيب عنصر من قوات النظام جراء قصف بري نفذته القوات التركية استهدف نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور قرية صوغوناكي بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مقنل عنصرين من القوات الخاصة التركية، بقصف على قاعدة دابق بريف حلب، ليلة أمس، حيث انطلقت القذائف من مواقع قوات النظام في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى قصف مدفعي انطلق من مواقع قوات النظام استهدف قاعدة للقوات التركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “درع الفرات”.