مقتل ضابط وإصابة آخرين من قوات النظام في هجوم على إحدى النقاط العسكرية بريف القنيطرة

محافظة القنيطرة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل ضابط برتبة ملازم وأصيب آخرين من قوات النظام جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على إحدى النقاط العسكرية، صباح اليوم، في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة.

وكان المرصد السوري وثّق، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل عنصرين من قوات النظام، جراء انفجار عبوات ناسفة بالقرب من قرية تل أحمر بريف القنيطرة.

وانفجر لغم أرضي بسيارة عسكرية قرب تل أسدي بريف السويداء، أثناء عمليات تمشيط وإزالة مخلفات الحرب في المنطقة، ما أدى لإصابة 4 ضباط من مرتبات الفرقة 15، اثنان منهم برتبة عميد، وآخران برتبة ملازم، بالإضافة إلى مجند