مقتل ضابط وجندي أتراك باستهداف قوات سوريا الديمقراطية لقاعدتين عسكريتين بريفي الرقة والحسكة

قتل ضابط وجندي تركيين إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية لقاعدة عسكرية تركية في صيدا شمال غربي عين عيسى بريف الرقة، وقاعدة في جنوب رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إلى أن القوات التركية، قصفت من نقاط تمركزها داخل المخافر الحدودية، منطقة جرح وقرية تل كيف وقرية تل جهان محيط بلدة القحطانية بريف الحسكة الشمالي، وسط ورود معلومات عن انتشار حالة من الهلع والخوف بين المدنيين نتيجة القصف المستمر من قبل الطيران الحربي والمسير.

ونفذ الطيران الحربي التركي 4 غارات جوية استهدفت منطقة جبل قرة جوخ، ومحطة مياه خانا سري، كما نفذ غارات في محيط المالكية، ومحطة الكهرباء في المدينة، بريف الحسكة.