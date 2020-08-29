مقتل طفلة وجرح امرأتين برصاص عناصر من قسد خلال محاولتهم العبور نحو مناطق النظام عن طريق عبارة نهرية شرق دير الزور

مقتل طفلة وجرح امرأتين برصاص عناصر من قسد خلال محاولتهم العبور نحو مناطق النظام عن طريق عبارة نهرية شرق دير الزور

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل طفلة وجرح امرأتين جراء قيام قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق النار بشكل مباشر على عبارة مائية لنقل الأشخاص في بلدة درنج شرق ديرالزور، وهو أحد المعابر التي تربط مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات بمناطق قوات النظام في غرب الفرات.

والجدير بالذكر أن الطفلة من قرية “الشعفة” بريف دير الزور الشرقي، كانت متجهة برفقة ذويها نحو العاصمة دمشق لتلقي العلاج.

ونشر المرصد السوري في 26 أغسطس، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت معابر نهرية تستخدم لتهريب البشر والمحروقات بين مناطقها، ومناطق سيطرة النظام السوري عبر نهر الفرات، وذلك قرب قرية الكرامة الواقعة في القسم الشرقي من مدينة الرقة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتقلت “قسد” أربعة مهربين خلال عملية المداهمة التي نفذتها صباح اليوم.

وكان المرصد السوري قد نشر في 22 يوليو المنصرم، أصيب 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، برصاص متعمد من قبل أحد المسؤولين على معابر التهريب، أثناء مداهمة المعابر النهرية في حارة اللطوة الواقعة بين بلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي.