مقتل طفل برصاصة طائشة ناتجة عن مشاجرة مسلحة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

محافظة ريف دمشق: في ظل استمرار الفوضى والانفلات الأمني ضمن مناطق سيطرة النظام، اندلعت مساء الأمس، مشاجرة بين مجموعتين مسلحتين عند ساحة “العراقيين” قرب طريق الحرامات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد طفل جراء إصابته برصاصة طائشة، بالإضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى عثور الأهالي على جثة طفل من أهالي حي دمسرخو في مدينة اللاذقية مقتولاً بطلق ناري في الرأس في البساتين الزراعية بمحيط الحي، دون ورود معلومات إضافية.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ النظام عمومًا وفي اللاذقية خصوصًا.