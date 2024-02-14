مقتل طفل وإصابة آخر بجراح جراء شجار بالأسلحة البيضاء في الدرباسية شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: قتل طفل وأصيب آخر بجراح بليغة نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، وذلك على خلفية شجار بين أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 تطور لاستخدام الأسلحة البيضاء في مدينة الدرباسية ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” في ريف الحسكة الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 كانون الثاني الفائت، مفارقة طفل 14 عاماً حياته، إثر تعرضه لعيار ناري خرج عن طريق الخطأ من سلاح والده أثناء لعبه به، وذلك في مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتكثر حوادث القتل الخطأ والرصاص العشوائي ضمن مناطق “قسد”، نتيجة انتشار فوضى السلاح والفلتان الأمني، الأمر الذي يودي بحياة الكثير من المواطنين غالبيتهم أطفال.