مقتل عامل ضمن أحد معابر التهريب برصاص عناصر من قوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب بين ضفتي الفرات في ببلدة ذيبان في شرقي دير الزور، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر قسد، أطلقوا النار بشكل عشوائي باتجاه المعبر النهري، مما أدى إلى مقتل عامل ضمن المعبر النهري، الذي يربط بين مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي 17 أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، داهمت أحد المعابر النهرية في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي، و الذي يصل بمناطق سيطرة النظام عبر نهر الفرات، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية عثروا على بعض الأنابيب التي تصل إلى مناطق سيطرة النظام، وتستخدم لتهريب النفط ومشتقاته، وقامت بسحبها، والجدير بالذكر أن شاحنات النفط لاتزال تخرج من مناطق قسد نحو مناطق النظام بشكل يومي.

وفي 5 أبريل/نيسان الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر دورية أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قتلوا مواطنًا من أبناء الشحيل بريف دير الزور.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإن الشاب كان على عبارة نهرية في منطقة الرز تنقل البضائع إلى مناطق النظام السوري، ويأتي ذلك، في إطار ملاحقة “قسد” لعمليات التهريب عبر العبارات النهرية إلى مناطق نفوذ النظام السوري.