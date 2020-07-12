مقتل عضو اللجنة المركزية متأثرا بجراحه.. وانفجار مجهول بالقرب من حاجز عسكري لقوات النظام في درعا المحطة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل عضو اللجنة المركزية في درعا متأثرا بجراحه التي أصيب بها ،مساء اليوم، إثر استهدافه مع مرافقه في مدينة جاسم في ريف درعا.

ووثق المرصد السوري، قبل قليل، مقتل شخص كان يرافق عضو اللجنة المركزية جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين.

على صعيد متصل، دوى انفجار في درعا المحطة، بالقرب مشفى درعا الوطني عند حاجز “العو” التابع لقوات النظام، تبعه إطلاق نار كثيف، دون معرفة الأسباب.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 559، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 369، وهم: 94 مدنيا بينهم 9 مواطنات و9 أطفال، إضافة إلى 179 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.