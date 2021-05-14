مقتل عنصرين ضمن قوات النظام في عملية اغتيال جديدة ضمن محافظة درعا

محافظة درعا: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من عناصر قوات النظام في عملية اغتيال جديدة، ضمن القطاع الغربي من ريف درعا، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليهما في مدينة نوى، وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على مواطن في مدينة الحراك بريف درعا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت إلى مقتله بعد وصوله إلى أحد مشافي المنطقة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1039 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 721، وهم: 199 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 339 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 131 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.