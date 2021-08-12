مقتل عنصرين في صفوف المليشيات الإيرانية من الجنسية السورية.. وتنظيم “الدولة الإسلامية” يشن هجومًا على مواقع عسكرية في البادية السورية

مقتل عنصرين في صفوف المليشيات الإيرانية من الجنسية السورية.. وتنظيم “الدولة الإسلامية” يشن هجومًا على مواقع عسكرية في البادية السورية

قُتل عنصران من المليشيات الإيرانية من الجنسية السورية، جراء انفجار لغم أرضي على سلسلة جبال البشري في بادية الرقة الشرقية، حيث تنشط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن عناصر التنظيم هناك.

على صعيد متصل، شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، اليوم، هجومًا على نقاط تابعة للدفاع الوطني التابع لقوات النظام، في باديتي المسرب والمدحول بريف دير الزور الغربي، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية في صفوف عناصر الدفاع الوطني لم يتمكن نشطاء المرصد السوري من توثيقها

ورصد المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية الروسية عشرات الضربات الجوية منذ مطلع الشهر الجاري، على مناطق متفرقة من البادية ضمن محافظات حمص والرقة ودير الزور وحماة، فيما تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها عمليات البحث عن عناصر التنظيم في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1512 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 973 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.