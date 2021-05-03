مقتل عنصرين من “أحرار الشام” جراء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه شمالي اللاذقية

محافظة اللاذقية: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من “حركة أحرار الشام” الإسلامية، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام، على محور البرناص شمال منطقة التفاحية، في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام على مناطق في سفوهن ومحيطها والبارة وأطرافها وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور التماس مع الفصائل في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.