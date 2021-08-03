مقتل عنصرين من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا بانفجار استهدف سيارة تقلهم شرقي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من “الفرقة الأولى” التابعة لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، بانفجار لغم أرضي استهدف سيارة تقلهم في منطقة عرب حسن في ريف حلب الشرقي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا في قرية السكرية، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف مدينة الباب شرقي حلب.

يأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني المتواصل في عموم الأراضي السورية، على اختلاف القوى المسيطرة عليها.