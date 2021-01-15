مقتل عنصرين من الدفاع الوطني بانفجار لغم أرضي في بادية الشولا بريف دير الزور الشرقي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من قوات الدفاع الوطني، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الشولا بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثّق في 8يناير/كانون الثاني، مقتل قيادي ضمن “لواء القدس” الفلسطيني الموالي لروسيا، وإصابة ثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقلهم في منطقة كباجب ضمن البادية الغربية لمحافظة دير الزور، يأتي ذلك في ظل النشاط المتصاعد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.