مقتل عنصرين من “الفرقة الرابعة” برصاص مجهولين في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتواصل عمليات الاغتيال والاستهدافات التي تستهدف “متصالحين وعناصر ومتعاونين” مع قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها في الجنوب السوري، حيث وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من عناصر”الفرقة الرابعة”، جراء استهدافهما من قِبل مسلحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية، وذلك على طريق المزيريب – تل شهاب في ريف درعا الغربي، تزامنًا مع ذلك، تعرض شخص كان يعمل في صفوف الفصائل إبان سيطرتها على درعا لمحاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليه من قِبل مجهولين أيضا، في بلدة تل شهاب، حيث تعرض للإصابة وجرى نقله إلى مشافي المنطقة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1005 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 683، وهم: 186 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و19 طفل، إضافة إلى 316 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 129 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و24 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.