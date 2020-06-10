مقتل عنصرين من الفصائل الموالية لتركيا في استهدافهما بعبوة ناسفة شمال الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عنصرين من جيش الشرقية الموالي لتركيا قتلا، ليلة أمس، إثر استهدافهما بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، في قرية عربيد قرب بلدة سلوك في ريف تل أبيض الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 أيار الفائت، انفجارا في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، نتيجة لغم انفجر بآلية تابعة لأحرار الشرقية على الطريق الواصلة بين سلوك وحمام تركمان شرق تل أبيض، ما أدى إلى مقتل 3 من أحرار الشرقية وجرح اثنين آخرين، في حين شهدت المنطقة استنفارا من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، تزامنا مع حملة مداهمة واعتقال طالت عدة أشخاص من المنطقة هناك.