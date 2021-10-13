مقتل عنصرين من الفصائل بانفجار لغم أرضي قرب نقاط التماس مع قوات النظام في ريف إدلب

مقتل عنصرين من الفصائل بانفجار لغم أرضي قرب نقاط التماس مع قوات النظام في ريف إدلب

محافظة إدلب: قُتل عنصران من فصيل صقور الشام، نتيجة انفجار لغم أرضي قرب خطوط التماس مع قوات النظام، على محور قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 605 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و213 طفلاً.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 8 أكتوبر، مقتل مواطن نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، قرب خطوط التماس مع قوات النظام على محور بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

كما أصيب 3 عناصر من الفصائل المقاتلة، في 6 أكتوبر، بانفجار لغم أرضي متقدم على محاور قرية ترملا في جبل الزاوية.

وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في المواقع التي شهدت عمليات عسكرية، إضافة إلى مواقع ونقاط التماس التي تفصل بين القوى العسكرية.