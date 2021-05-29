مقتل عنصرين من القوات الكردية في محاولة تسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب

محافظة حلب: وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من القوات الكردية “تحرير عفرين”، بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهما التسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا على جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي، وذلك قبل يومين.

وكان نشطاء في المرصد السوري قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس 27 أيار، قصفًا بريًا من قبل القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت القذائف التركية محاور في محيط مدينة تل رفعت التي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية، وكان المرصد السوري رصد، في 25 أيار، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث طال القصف قرية بيلونية ومحيط مدينة تل رفعت التي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية.