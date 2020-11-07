مقتل عنصرين من فصائل السويداء جراء الاشتباك مع مجموعة خطف في ريف السويداء الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل مقاتلان اثنان من فصائل السويداء المحلية وأصيب آخرين، جراء الاشتباكات بين الفصائل المحلية في قرية كناكر بريف السويداء الغربي، مع مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت القرية صباح اليوم، بغية الخطف، فيما تمكن المهاجمون من الفرار إلى منطقة مجاورة، وسط مواصلة الفصائل المحلية البحث عنهم حتى مساء اليوم.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، اليوم، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مجموعة أشخاص أثناء قيامهم بالصيد في قرية الثعلة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة السويداء جنوبي سورية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المسلحين أطلقوا النار على الصيادين أثناء اختطافهم، ليتمكنوا من اختطاف أربعة منهم وإصابة الشخص الخامس الذي كان برفقتهم، وجرى نقله إلى مشفى السويداء الوطني، ولا يزال مصير البقية مجهولاً بعد اقتيادهم إلى جهة مجهولة من قِبل الخاطفين.