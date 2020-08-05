مقتل عنصرين من “قسد” في قصف تركي طال مواقعهم في ريف عين عيسى

قتل عنصرين في قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، نتيجة قصف مدفعي تركي، استهدف قرية صيدا في ريف عين عيسى شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته للقوات التركية المتمركزة في قاعدة (كورمزات) ضمن مناطق “نبع السلام”، استهدفت مدينة عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفتا قرية سليب قران في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، في 3 آب/أغسطس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 1 آب/أغسطس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.