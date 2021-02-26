مقتل عنصرين من قوات “الدفاع الذاتي” على يد مجهولين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثتين لعنصرين من قوات “الدفاع الذاتي” التابعة لقسد، مقتولين على الطريق الواصل بين بلدتي الهول – تل حميس بريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العنصرين قُتلا بعد تعرضهم للضرب المبرح بـ “العصي والحجارة” على يد مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 698 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 247 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 443 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.