مقتل عنصرين من “قوات الدفاع الذاتي” في استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة قرب الشريط الحدودي في ريف الحسكة

قُتل عنصران من “حرس الحدود” في “قوات الدفاع الذاتي” التابعة لـ”قسد”، اليوم، إثر استهداف سيارتهما بصاروخ من طائرة مسيرة تركية بعد أن اقتربت من الحدود السورية-التركية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، استهداف طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجوي التركي، لسيارة بين قريتي مزري وديركا برافي بريف منطقة المالكية “ديريك” ضمن محافظة الحسكة، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية.