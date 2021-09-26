مقتل عنصرين من قوات النظام بانفجار عبوة ناسفة على طريق ديرالزور – الرقة والطائرات الروسية تستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من عناصر قوات النظام، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم في منطقة معدان على طريق الرقة – دير الزور، في حين نفذت المقاتلات الروسية نحو 10 ضربات جوية اليوم على مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور الغربية.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1560 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1050 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.