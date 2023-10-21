مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محورين بريف إدلب الجنوبي

مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محورين بريف إدلب الجنوبي

قتل عنصران من قوات النظام، قنصاُ برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محوري موخص والبريج بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام تزامنا مع التصعيد الجوي من قبل المقاتلات الروسية.

وبذلك، يرتفع إلى 516 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 331 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 162 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام.

– 330 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون.

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري.

– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي.

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي.

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين.

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية.

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران.

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.