مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

حيث قتل الأول على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، والآخر على محور منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدات الفطيرة وكنصفرة والبارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 71 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 73 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 25 من العسكريين 47 من المدنيين بينهم6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-40 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 16 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر