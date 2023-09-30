مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي

قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص لواء أبي بكر الصديق التابع لهيئة تحرير الشام على محور الملاجة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 426 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 276 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 214 من العسكريين و98 من المدنيين بينهم 32 طفل و13 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 304 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.