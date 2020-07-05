مقتل عنصرين وإصابة آخرين في استهداف حاجز لـ”قسد” شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصرين من “قسد” وأصيب اثنين آخرين، اليوم، إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون، استهدف حاجزا لـ”قسد” على الطريق الواصل بين جسر الميادين و قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 536 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 176 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 356 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.