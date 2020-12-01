مقتل عنصر “أفغاني” في صفوف الميليشيات الإيرانية بانفجار عبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي

قتل عنصر من الميليشيات الإيرانية من جنسية أفغانية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وتنشط الميليشيات الإيرانية غربي الفرات في منطقة دير الزور الشرقي.

وتتواصل الاستهدافات بأشكال مختلفة لتلك الميليشيات، تارة بالعبوات الناسفة وتارة أخرى بالقصف الجوي على مواقعهم العسكرية المنتشرة في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، مقتل 19 من الميليشيات الموالية لإيران بينهم اثنين من قادة المجموعات، جراء استهدفت طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيا “لواء زينبيون” ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، كما تسبب القصف بتدمير مواقع وآليات عسكرية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، خسائر بشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة، كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات.