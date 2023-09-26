مقتل عنصر ثان في قوات النظام في اشتباكات مع مهربين في منطقة جرود القلمون بريف دمشق

مقتل عنصر ثان في قوات النظام في اشتباكات مع مهربين في منطقة جرود القلمون بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل عنصر آخر من قوات النظام، إثر الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس، بين مجموعة من المهربين من جهة، وعناصر قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام من جهة أخرى، في جرود القلمون بريف دمشق.

ووثق المرصد السوري مقتل عنصر، نتيجة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من المهربين من جهة، وعناصر قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام من جهة أخرى، في جرود القلمون بريف دمشق، يوم أمس.

وأشار المرصد السوري في 9 آب الفائت إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص المباشر عنصرين من قوات “حصن الوطن” العاملة مع “حزب الله” اللبناني، وهما من كبار مروجي المخدرات بمنطقة جرود القلمون، مما أدى لمقتلهما على الفور، في بلدة حوش عرب في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.