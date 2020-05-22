مقتل عنصر سابق في “ديوان العقارات” لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” عقب عملية إنزال جديدة للتحالف الدولي شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جديدة ضمن ريف دير الزور الشرقي، مستهدفاً منزل في بلدة الشحيل، يعود لشخص مقيم خارج القطر وتقطنه عائلة نازحة من ريف البوكمال، حيث داهمت قوة من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف المنزل واعتقلوا الرجال من العائلة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة، فيما جرى قتل عنصر سابق بـ “ديوان العقارات” لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” عقب إطلاق الرصاص عليه، وهو يسكن جانب المنزل المستهدف.

وكان المرصد السوري رصد في الـ19 من الشهر الجاري، عملية إنزال جديدة للقوات الأميركية ضمن ريف دير الزور وذلك لليوم الثالث على التوالي، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن العملية الجديدة استهدفت أحد المنازل في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى تفتيش المنزل بشكل دقيق برفقة قوة من قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لاعتقال شخص من المنزل دون أي مقاومة تذكر، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المعتقل فيما إذا كان قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” أو على صلة بالتنظيم.