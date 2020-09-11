مقتل عنصر ضمن “المخابرات العامة” التابعة للنظام السوري بعد إطلاق النار عليه في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل “مساعد” ضمن قوات النظام ضمن العاملين في “المخابرات العامة”، وذلك عبر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصلة بين المسيفرة والكحيل في ريف درعا الشرقي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 660 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 437 ، وهم: 121 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 197 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و77 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.