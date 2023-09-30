مقتل عنصر ضمن مجموعات محلية تابعة لقوات النظام بانفجار عبوة ناسفة بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: قتل عنصر يتبع لمجموعات محلية تابعة لقوات النظام اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها مساء أمس، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى إصابة 3 من العاملين ضمن مجموعة محلية تابعة لقوات النظام بجروح، نُقلوا إلى المشفى، نتيجة انفجار يرجح أنه ناجم عن عبوة ناسفة، بمدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 388 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 310 شخصا، هم:

-105 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 140 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 19 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.