مقتل عنصر في “الدفاع الوطني” برصاص عناصر “قسد” في منطقة تهريب بريف دير الزور 

محافظة دير الزور: قُتل عنصر من قوات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام في مدينة الميادين بريف دير الزور، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في 7 أيلول، نتيجة اشتباكات مع عناصر “قسد”، أثناء مكافحة التهريب إلى مناطق النظام السوري، عند جسر الميادين تحديدًا.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في بلدة أبو حمام من جهة، وقوات النظام المتمركزة في قرية الدوير من جهة أخرى، بعد مداهمة دورية لقوات سوريا الديمقراطية معابر التهريب في المنطقة.

وشهدت المنطقة نزوح العائلات في منطقة الاشتباكات في بلدة أبو حمام إلى مناطق أخرى بالبلدة.

كما داهمت دورية لقوات سوريا الديمقراطية المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وأطلق عناصرها النار باتجاه قوات النظام المتمركزة في بلدة بقرص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.