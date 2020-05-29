مقتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا عقب إطلاق النار عليه من قبل عنصر آخر في مدينة تل أبيض

مقتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا عقب إطلاق النار عليه من قبل عنصر آخر في مدينة تل أبيض

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مقاتل في صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، جراء إطلاق النار عليه من قبل مقاتل آخر من فصيل “الفرقة 20″، عقب خلاف بين الطرفين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، يذكر أن القاتل ينحدر من قرية المسرب بريف دير الزور، بينما ينحدر القتيل من بلدة الشحيل شرق دير الزور.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 24 من الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة في منطقة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة الشمالي، بين عناصر من فصيل “صقور الشمال” من جهة، وعناصر من الفرقة 20 من جهة أخرى، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاشتباكات، وذلك ضمن الاقتتالات المسلحة المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا.