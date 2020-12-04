مقتل عنصر في فيلق الشام المقرب من تركيا متأثراً بجراحه بانفجار لغم غربي عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر من فصيل فيلق الشام الإسلامي المقرب من تركيا، متأثراً بجراحه التي أصيب بها مع قيادي عسكري في “الفيلق”، ظهر اليوم، بانفجار لغم أرضي في قرية باعي الواقعة غربي مدينة عفرين بريف حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، ظهر اليوم، إصابة قائد عسكري ضمن “فيلق الشام” الإسلامي الموالي لتركيا مع مرافقه، جراء انفجار لغم أرضي في قرية باعي الواقعة في ريف مدينة عفرين.

ووثّق المرصد السوري في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقتل قائد عسكري ومرافقه ضمن “فيلق الشام” قرب الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمالي غربي إدلب.

وفي ذات اليوم، توفي قائد “لواء هنانو” التابع لفيلق الشام، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة كفرتخاريم شمال غربي إدلب.