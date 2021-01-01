مقتل عنصر في قوات النظام بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف حماة الشمالي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات النظام من أبناء بلدة معان بريف حماة الشمالي، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بجرار زراعي كان يستقله على أحد الطرقات قرب بلدة مورك الخاضعة لنفوذ قوات النظام بريف حماة الشمالي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 403 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 121 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.