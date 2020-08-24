مقتل عنصر في قوات النظام برصاص الفصائل على محور بينين ضمن ريف إدلب الجنوبي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصرا في قوات النظام بعد استهدافه برصاص قناصات الفصائل على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، كما جددت قوات النظام قصفها المكثف على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري، رصد اشتباكات بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، بين فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث حاولت قوات النظام التقدم في المنطقة، إلا أن الفصائل تمكنت من صدها، وأسفرت الاشتباكات عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

كما قصفت قوات النظام مناطق في سان ومجدليا والرويحة وبينين بريف إدلب، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى استهداف الفصائل بالقذائف المدفعية لتمركزات قوات النظام، في محور المشاريع في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كفر بطيخ في ريف إدلب.