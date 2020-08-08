مقتل عنصر في قوات النظام برصاص قناص “تحرير الشام” في ريف إدلب الشرقي

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على مناطق ضمن ريفي اللاذقية وإدلب، مستهدفة أماكن في جبل الأكراد شمالي اللاذقية وجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قتل عنصر في قوات النظام برصاص قناص هيئة تحرير الشام، في محور قرية كفربطيخ بريف إدلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، بشكل مكثف، مستهدفة مناطق في فليفل والفطيرة والبارة وسفوهن بجبل الزاوية، بالإضافة لمحاور ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولا سيما محو حدادة، على صعيد متصل تواصل طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، نزوح عائلات من قرى جبل الزاوية إلى مناطق أكثر أمنا في شمال إدلب، بعد الاستهدافات المتكررة لقوات النظام لقرى وبلدات جبل الزاوية، وخوفا من عمل عسكري في المنطقة.