مقتل عنصر في قوات النظام جراء استهدافه من قبل مجموعات جهادية في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل ومجموعات جهادية، على مواقع قوات النظام في كل من كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وقرية شورلين بجبل شحشبو، كما جددت قوات النظام قصفها البري على مناطق في جبل الزواية، في حين وثق المرصد السوري مقتل أحد عناصر قوات النظام جراء استهداف برصاص قناصات المجموعات الجهادية في محور الرويحة.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، لأأماكن في كل من الرويحة وبينين ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والموزرة بالريف ذاته، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.