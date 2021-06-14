مقتل عنصر في قوات النظام متأثرًا بجراحه جراء قصف تركي طال ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات النظام، ينحدر من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، متأثرًا بجراحه جراء قصف صاروخي تركي، طال مواقع النظام في ريف حلب الشمالي قبل يومين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على مدينة تل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، والتي تتواجد فيها أيضاً قاعدة عسكرية روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وتزامن الاستهداف مع تحليق طائرة مسيرة تركية في الأجواء.

وأشار المرصد السوري مساء أمس الأول، إلى أن القوات التركية استمرت بعمليات قصفها المكثف على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث استهدفت منذ مغيب شمس اليوم وحتى اللحظة بأكثر من 180 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في عين دقنة وتل عجار وطريق دير جمال وأطراف كفرنايا وكفر انطوان وتاتمرش وابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء وأماكن ثانية في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية وإصابة طفل في اقبيه.