مقتل عنصر لدى “قسد” في قصف مدفعي تركي سابق على ريف عين العرب/ كوباني

مقتل عنصر لدى “قسد” في قصف مدفعي تركي سابق على ريف عين العرب/ كوباني

محافظة حلب: قتل عنصر أخر من قوات سوريا الديمقراطية، متأثراً بجراح أصيب بها بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري، جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية زور مغار بريف عين العرب/ كوباني شرقي حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري، مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية جراء قصف مدفعي مصدره القوات التركية استهدف قرية زور مغارة بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ذات اليوم خروج محطة الكهرباء في قرية شيخلر بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب عن الخدمة، والتي تغذي الريف الغربي لكوباني، وذلك نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية طال المحطة ويعتبر استهداف البنى التحتية من المحطات والمنشآت الحيوية جريمة الحرب.