مقتل عنصر من “الجبهة الوطنية” جراء استهداف صاروخي على محاور غرب حلب.. تزامنا مع قصف صاروخي متبادل تشهده محاور ضمن “جبل الزاوية”

وثّق المرصد السوري، مقتل عنصر من “الجبهة الوطنية” جراء استهدافه بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام أثناء عمله بالتدشيم في محيط الفوج “46” في ريف حلب الغربي، تزامنا مع ذلك شهدت محاور جبل الزاوية وجبل شحشبو قصفاً صاروخياً متبادلاً بين الفصائل وقوات النظام، وشهدت مدينة إدلب تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد قبل ساعات، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل ومجموعات جهادية، على مواقع قوات النظام في كل من كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وقرية شورلين بجبل شحشبو، كما جددت قوات النظام قصفها البري على مناطق في جبل الزواية، في حين وثق المرصد السوري مقتل أحد عناصر قوات النظام جراء استهداف برصاص قناصات المجموعات الجهادية في محور الرويحة.