مقتل عنصر من “الدفاع الذاتي” في انفجار ضمن نقطة عسكرية عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات

مقتل عنصر من “الدفاع الذاتي” في انفجار ضمن نقطة عسكرية عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت قنبلة يدوية عن طريق الخطأ ضمن إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات “الدفاع الذاتي” عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخر.

وأشار المرصد السوري، أمس الأول، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية على نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وصادرت شاحنتين محملة بالخردة كانت مجهزة لنقلها إلى مناطق سيطرة قوات النظام على الضفة المقابلة من النهر.

على صعيد متصل، أفرجت “قسد” على عدد من المهربين والعاملين في المعابر النهرية، بعد اعتقالهم خلال العمليات الأمنية لمنع التهريب في المنطقة.