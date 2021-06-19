مقتل عنصر من السلطان مراد برصاص مسلحين على خلفية خلاف عشائري بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قُتل أحد عناصر فصيل “السلطان مراد” الموالي للحكومة التركية، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين في بلدة طيشان الواقعة بريف جرابلس، شرقي حلب، ووفقاً لمصادر فإن عملية القتل جاءت على خلفية خلاف عشائري، وأشار المرصد السوري في 12 الشهر الجاري، إلى مقتل “ملازم” ضمن جهاز “الأمن العام والشرطة” في جرابلس الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في المدينة، وأشار المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، إلى انفجارين في مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، نتيجة عبوتين ناسفتين، الأولى في سيارة “أجرة” والثانية انفجرت في سيارة “فان” بالقرب حاجز الشرطة العسكرية، وأسفر الانفجاران عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.